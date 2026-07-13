Castelbuono, pubblicata la relazione annuale del sindaco Mario Cicero

La relazione annuale del Sindaco rappresenta uno dei momenti più significativi di comunicazione con la comunità amministrata. È lo strumento che consente alle forze sociali e politiche di disporre di elementi utili per una riflessione, anche critica, sull’attività svolta dalla Giunta di governo e dalle strutture comunali impegnate nell’attuazione del programma amministrativo.

La relazione che troverete allegata illustra nel dettaglio il lavoro portato avanti dal Sindaco Mario Cicero, dal Vicesindaco Annamaria Mazzola e dagli Assessori Mirabile, Genchi e Guarcello nel periodo compreso tra maggio 2025 e maggio 2026.

Abbiamo scelto di non limitarci alla descrizione delle attività amministrative, ma di includere anche una analisi politica più ampiadel contesto globale che oggi condiziona la vita delle comunità: le guerre e i genocidi, le crisi climatiche, il crescente degrado morale ed etico che attraversa la politica internazionale, dove troppo spesso prevalgono interessi particolari, lobby e speculazioni finanziarie a discapito delle politiche sociali, ambientali e orientate a un futuro più umano per le nuove generazioni.

Castelbuono non si sottrae a questo confronto. Con determinazione e consapevolezza continueremo a denunciare, anche attraverso atti ufficiali come la relazione annuale, che non è più accettabile assistere passivamente a un mondo che sembra aver cancellato ottant’anni di storia, anni in cui si sono costruiti processi e istituzioni come l’ONU e la Comunità Europea, nati per affermare i principi della solidarietà e della pace.