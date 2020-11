Castelbuono: raccolta di giocattoli usati da donare ai bimbi meno fortunati

Quello che stiamo vivendo è un periodo che difficilmente dimenticheremo. Anche il prossimo Natale avrà un sapore diverso. Ecco perché noi dell’associazione Pittamu, su proposta del nostro socio Alessandro Di Vuono (Magnum) abbiamo deciso di riproporre IO COME TE, raccolta di giocattoli usati da donare ai bambini meno fortunati della nostra comunità, per Natale, nella speranza di donare loro tanti sorrisi. Allora cosa aspettate? Contattateci ai numeri in locandina o su Messenger.