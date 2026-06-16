Castelbuono, riaperta la Casa dell’Acqua al Parco delle Rimembranze

Buone notizie per i cittadini di Castelbuono: la Casa dell’Acqua situata presso il Parco delle Rimembranze è stata riaperta ed è nuovamente a disposizione dell’utenza. A comunicarlo è la società Water Project 2G, che informa la cittadinanza che il servizio resterà attivo finché sarà garantito il regolare approvvigionamento di acqua potabile da parte del Comune di Castelbuono, ente responsabile della distribuzione idrica pubblica sul territorio.

La società ha inoltre precisato che la continuità del servizio è strettamente legata alla disponibilità della risorsa idrica fornita dalla rete comunale e ha colto l’occasione per scusarsi con gli utenti per il disagio causato dalla temporanea chiusura dell’impianto. Con la riapertura della struttura, i cittadini potranno tornare a usufruire del servizio di erogazione dell’acqua molto utilizzato della comunità.