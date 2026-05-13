Castelbuono, ricerca autista per servizi sociali: contratto part-time con possibilità di proroga

Azienda operante nel settore della Pubblica Amministrazione seleziona un autista da inserire presso la sede di Castelbuono. La figura si occuperà dell’accompagnamento di utenti verso strutture pubbliche e private del territorio per cure mediche e attività ludico-ricreative. L’inizio dell’attività è previsto per il 1° giugno 2026 con contratto iniziale di tre mesi e possibilità di proroga. L’orario di lavoro sarà part-time, per 24 ore settimanali, su turni mattutini e pomeridiani.

Tra i requisiti obbligatori figurano il possesso della patente B, D e CQC persone e/o merci. Costituiscono titolo preferenziale l’esperienza nella guida di pulmini o furgoni, il diploma di scuola superiore e buone capacità relazionali e organizzative. Le candidature dovranno essere inviate tramite il link ufficiale dell’annuncio Adecco, riferimento n. 0591-2933.