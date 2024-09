L’evento Sicily Beer Fest, previsto a Castelbuono dal 6 all’8 settembre p.v. è stato rinviato per cause tecniche non dipendenti dalla nostra volontà.

La manifestazione è rinviata a data da destinarsi, presumibilmente dal 27 al 29 settembre 2024.

Vi terremo informati sulla nuova data dell’evento appena possibile.

Ci scusiamo e Vi ringraziamo per il vostro sostegno e la vostra comprensione.

Ass.ne Cult. Promomadonie