Castelbuono, ripristinato blak-out durato 24 ore

E’ stato ripristinato intorno alla 00.30 di oggi 1 aprile un black-out che ha riguardato un’ampia zona residenziale compresa tra le contrade di Vinzeria, Sirufo, Panarello fino a San Giovanni. In realtà nei giorni scorsi i disservizi alla linea elettrica sono stati parecchi, a causa delle forti raffiche di vento i rami degli alberi spezzati hanno danneggiato i fili della rete elettrica. Questo è ciò che è accaduto la notte del 31 marzo nei pressi di contrada Vinzeria, dove un pino abbattuto dal vento ha spezzato i fili della media tensione che alimentavano diverse zone.

L’intervento di riparazione è stato particolarmente lungo poiché ha previsto la sostituzione di un palo della luce in una zona abbastanza impervia che ha richiesto l’intervento di diversi mezzi e di un escavatore. Le squadre a lavoro dal pomeriggio di ieri hanno concluso l’intervento intorno alle 00.30.

Dunque 24 ore esatte di disagi per i residenti della zona, a partire dal cibo in congelatore andato a male fino all’impossibilità di utilizzare i servizi per l’igiene personale. Ciò che più lamentano i residenti è però la mancanza assoluta di informazioni sull’andamento delle operazioni di ripristino da parte del call center di Enel distribuzione.