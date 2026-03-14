Castelbuono risponde presente: grande generosità per la raccolta di sangue dell’AVIS

Si è conclusa con successo la giornata dedicata alla donazione di sangue a Castelbuono, organizzata venerdì 13 marzo dall’AVIS locale in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Cefalù. L’iniziativa ha confermato ancora una volta la spiccata sensibilità della comunità castelbuonese verso il tema della solidarietà e della prevenzione.

L’AVIS ha espresso profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno scelto di compiere questo gesto altruista, sottolineando come la partecipazione collettiva sia fondamentale per sostenere il sistema trasfusionale e aiutare chi si trova in condizioni di necessità. L’appuntamento ha ribadito il ruolo di Castelbuono come comunità attiva e partecipe nelle dinamiche di mutuo soccorso.

Un nuovo appuntamento è fissato per sabato 28 marzo.

Per le prenotazioni rivolgersi al presidente della sezione Avis di Castelbuono Antonio Bonomo al seguente numero: 338/9664009.