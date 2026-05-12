Castelbuono, sabato 16 maggio “A Cena con Mago Magnum” tra animazione, musica e Fluo Party

Una serata dedicata ai bambini all’insegna del divertimento e della magia. Sabato 16 maggio 2026, dalle ore 19:30 alle 22:00, la Sala Magnum Show di Castelbuono ospiterà “A Cena con Mago Magnum”, evento pensato per regalare ai più piccoli un’esperienza ricca di spettacolo, musica e animazione.

Nel corso della serata sono previsti giochi, balli, intrattenimento musicale, Fluo Party e piccoli regalini luminosi per tutti i bambini partecipanti. L’appuntamento si terrà presso la Sala Magnum Show, in via Dante Alighieri 185 a Castelbuono. Il contributo richiesto è di 12 euro per bambino. Per prenotazioni è possibile contattare il numero 320 911 4972. Gli organizzatori ricordano che i posti disponibili sono limitati.