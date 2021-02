Castelbuono, sabato 27 febbraio screening per la popolazione scolastica

Si comunica, che così come disposto e previsto dall’Assessorato alla Salute e dall’Assessorato dell’Istruzione e Formazione Regionali, Sabato 27 Febbraio 2021 , a partire dalle ore 10.30, verranno effettuati i tamponi a tutti gli alunni, ai docenti e al personale scolastico pendolare e non di tutte le scuole di Castelbuono, e più specificatamente:

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 gli istituti secondari di secondo grado

Dalle ore 12.30 alle ore 14.30 le scuole primarie e la secondaria di primo grado

I tamponi si eseguiranno presso il campo sportivo di Via Mazzini con metodo Drive-In.

Considerando gli attuali lavori di manutenzione in Piazza San Paolo, si chiede di volersi incolonnare dal lato cimitero/circonvallazione e mettersi in coda in salita in Via Mazzini.

Per velocizzare l’attività ai medici dell’USCA scolastica, si allegano alla presente i due moduli da portare debitamente compilati nella parti interessate:

Consenso informato, compilato con i dati anagrafici del minore e firmato da un genitore/tutore legale.

Referto da compilare solo con i dati anagrafici di chi è sottoposto al tampone.

Per chi fosse impossibilitato a stamparli, in loco saranno distribuiti dai Volontari della Protezione Civile.

L’assessore alla P.I. del Comune di Castelbuono

F.to Anna Lisa Cusimano