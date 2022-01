Castelbuono salgono a 178 i positivi

Balzo in avanti del numero di cittadini positivi a Castelbuono, nell’ultimo report del Comune si dichiarano 178 casi (dato proveniente da segnalazione ASP, medici di base, laboratori e singoli cittadini), tuttavia il dato risulterebbe alquanto impreciso a causa di mancate comunicazioni da parte degli organi sanitari preposti e voci ufficiose vedrebbero una sottostima rispetto alla situazione reale. In basso il report estratto dalla pagina Facebook del Comune.

Pur in assenza di comunicazioni certe e attendibili da parte delle autorità sanitarie, rappresentiamo quanto segue:- grazie alla collaborazione dei singoli cittadini e, soprattutto, dei centri analisi abbiamo provveduto ad aggiornare la situazione attuale, sostituendoci di fatto alle autorità competenti;- risultano ad oggi circa 178 soggetti positivi, per i quali tuttavia non abbiamo alcuna comunicazione ufficiale;- il contagio è ballerino, tuttavia diversi soggetti sono risultati positivi oltre 20 giorni fa e pertanto sono prossimi al fine isolamento, inoltre registriamo particolari difficoltà a ricevere informazioni circa le negativizzazioni, difficoltà che rendono non attendibile il dato complessivo.

Chiediamo a tutti i cittadini di comprendere queste difficoltà, purtroppo gli Enti locali sono stati lasciati soli.Invitiamo inoltre a mantenere, indipendentemente dal numero dei contagi, comportamenti prudenti e rispettosi delle misure anti covid disposte dal governo nazionale, regionale e dalle ordinanze sindacali.L’incidenza del contagio, anche a livello nazionale, è alta, ma per fortuna non si registrano casi di emergenza o preoccupazione per la salute. Questo certamente grazie alla campagna vaccinale, e pertanto invitiamo tutti a vaccinarsi – per chi non l’avesse ancora fatto – o a fare la terza dose.