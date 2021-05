Castelbuono, scarsa affluenza ai drive-in per la scuola secondaria. 1 positivo su 176 tamponi

TAMPONI “DRIVE-IN” PER LA POPOLAZIONE SCOLASTICA (SCUOLE MEDIE E SUPERIORI) – UN POSITIVO AL TAMPONE RAPIDO

Si è svolto ieri pomeriggio lo screening in modalità drive-in, effettuato dai medici dell’USCA scolastica, rivolto alla scuole secondarie di primo e di secondo grado di Castelbuono. Sono stati effettuati 176 tamponi rapidi antigenici su card per la ricerca di Sars-Cov 2, e per fortuna solo uno studente è risultato positivo.

Spiace constatare ancora una volta la bassa affluenza al drive-in, su una popolazione scolastica di circa 750 studenti, più tutto il corpo docente e il personale ATA, 176 è un numero irrisorio, peraltro della classe del soggetto risultato positivo solo in 3 si sono sottoposti al tampone. Ricordiamo a tutti che la pandemia non è finita, speriamo che per la negligenza di alcuni non dobbiamo pagarne di nuovo tutti le conseguenze. Ricordiamo a tutti di rispettare le regole. Ringraziamo i vigili urbani e l’associazione di volontariato di protezione civile A.V.Y. Sul posto ha coordinato le attività. L’Assessore Cusimano.