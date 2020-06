Castelbuono: scattano i controlli ai ciclisti indisciplinati

Con Ordine di Servizio del 26/06/2020 il Comandante dei Vigili Urbani ha emanato delle direttive agli agenti del Corpo dei Vigili Urbani secondo cui dovranno effettuare i controlli ai conducenti di velocipidi all’interno dell’Area Pedonale Urbana che insiste nell’asse viario da P.zza Matteotti fino a P.zza Castello.

Il Sindaco dichiara che questo provvedimento è necessario per educare i proprietari di biciclette che giornalmente transitano nell’Area Pedonale, al fine di far rispettare loro le più elementari regole del Codice della Strada e principalmente mostrare rispetto verso il prossimo. Questi comportamenti infatti, poco consoni, possono provocare danni a persone e cose. Auspichiamo al senso di responsabilità sia dei ragazzi che dei propri genitori, al fine di evitare di trovarci costretti a prendere provvedimenti più drastici.

In particolare il personale di vigilanza dovrà far rispettare l’osservanza delle norme di comportamento:

– I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro;

– I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza;

– I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zigzag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.