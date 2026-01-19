Castelbuono, scuole chiuse martedì 20 gennaio per allerta meteo arancione

Il Comune di Castelbuono ha comunicato la chiusura di tutte le scuole per la giornata di domani, martedì 20 gennaio 2026. Il provvedimento riguarda gli istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, compresi gli asili.

La decisione è stata assunta in seguito all’aggiornamento del bollettino meteo diramato dal Dipartimento della Protezione Civile, che ha innalzato il livello di allerta per l’area da gialla ad arancione. La chiusura sarà ufficializzata con un’apposita ordinanza sindacale.

Si tratta di una misura adottata in via precauzionale, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità degli studenti, delle famiglie e di tutto il personale scolastico, alla luce dei possibili rischi legati alle condizioni meteorologiche avverse previste per la giornata.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a mantenere un comportamento prudente e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, seguendo con attenzione gli aggiornamenti ufficiali diramati dagli organi competenti.