Castelbuono si accende di teatro: arriva la quarta edizione di Stra Teatro a cura de I trovatori

Con grande entusiasmo la compagnia “I Trovatori” annuncia la quarta edizione di Stra Teatro, rassegna teatrale di altissimo profilo che si terrà dal 27 al 29 agosto 2024 dalle ore 21.00, presso lo storico Chiostro di San Francesco a Castelbuono.

L’evento, divenuto un appuntamento imperdibile per gli appassionati di teatro, ospiterà, come di consueto, compagnie professionali del panorama nazionale insieme a talenti emergenti per offrire al pubblico un programma variegato e di alta qualità che spazia dalla commedia al musical, fino alla tragedia shakesperiana.

La rassegna 2024 presenta tre serate straordinarie, ciascuna dedicata a un’opera diversa ma tutte accomunate dalla profondità dei temi trattati e dalla maestria degli artisti coinvolti. Il cartellone è curato con particolare attenzione per offrire al pubblico un’esperienza teatrale completa e coinvolgente. Ogni spettacolo è stato selezionato per la sua capacità di emozionare, educare e stimolare la riflessione, attraverso linguaggi scenici innovativi e interpretazioni di grande spessore. Martedì 27 agosto, il sipario si aprirà con Comu veni Ferrazzanu di Babel Crew e sotto la regia di Giuseppe Provinzano. Lo spettacolo, tratto dalle opere di Giuseppe Pitré, offre una rivisitazione moderna e performativa delle storie popolari siciliane, con il personaggio di Ferrazzano che guiderà il pubblico attraverso un intreccio di racconti affascinanti e interattivi. Mercoledì 28 agosto, sarà la volta di Odisseo Superstar, presentato dal Collettivo V.A.N. che propone un viaggio ironico e poetico nella mitologia, seguendo le avventure di Ulisse. La commedia musicale, ricca di voci e giochi sonori, offre un’interpretazione vivace e creativa della figura omerica. Giovedì 29 agosto, la rassegna si concluderà con Otello & Desdemona o del femminicidio, un adattamento contemporaneo della tragedia shakespeariana di Officine Teatrali Quinta Armata, regia di Santi Cicardo. In scena, il drammatico tema del femminicidio tratto dalla potente narrazione di Shakespeare per esplorare le profondità della gelosia e della violenza, che offrirà al contempo un’opportunità di catarsi e riflessione per il pubblico.

Stra Teatro, dichiara il direttore artistico Giuseppe Vignieri, si configura come un’importante vetrina per il panorama teatrale siciliano, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere a produzioni di elevato valore artistico. La scelta di un luogo iconico come il Chiostro di San Francesco sottolinea l’impegno della compagnia “I Trovatori” nel valorizzare il patrimonio culturale locale e nel creare un connubio tra arte e territorio.

Biglietti e Abbonamenti

I biglietti per Stra Teatro potranno essere acquistati direttamente in loco durante le serate della rassegna presso il Chiostro di San Francesco a Castelbuono.

Si consiglia quindi di presentarsi al botteghino 20 minuti prima dell’inizio degli spettacoli.



I biglietti per una singola serata sono disponibili al prezzo di € 8,00, mentre gli abbonamenti per due serate sono proposti a € 14,00 e per l’intera rassegna di tre serate a € 18,00.