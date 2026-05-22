Castelbuono, si aggiunge un nono punto al Consiglio comunale del 25 maggio: in aula anche il riconoscimento di un debito fuori bilancio
Si arricchisce l’ordine del giorno del Consiglio comunale di Castelbuono convocato per lunedì 25 maggio 2026 alle ore 18.30 presso l’aula consiliare “Vincenzo Carollo” del Palazzo comunale. Dopo gli otto punti già previsti — tra sanità, disservizi internet, regolamenti comunali e mozioni sugli F-35 — è stato infatti inserito un punto integrativo relativo al riconoscimento di un debito fuori bilancio.
Il nuovo punto riguarda il pagamento delle spese di lite derivanti da una sentenza del Giudice di Pace di Termini Imerese, ai sensi dell’articolo 194 del Decreto Legislativo 267/2000, norma che disciplina il riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte degli enti locali.
La seduta pubblica si preannuncia quindi particolarmente articolata, con temi che spaziano dalla tutela del lavoro sanitario presso l’ospedale “Giglio” di Cefalù fino alle problematiche legate alla rete internet nel territorio comunale.Prot_Par-0012322-del-21-05-2026-Documento-PUNTO-INTEGRATIVO-CONSIIGLIO-25.5.2026
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