Castelbuono, si è dimesso l’assessore Bonomo

Entrato in Giunta comunale il 30 settembre 2019 Antonio Bonomo, meglio conosciuto come Sandro, si è dimesso (a far data dall’ 1 gennaio 2021) dalla carica di assessore al bilancio con le seguenti deleghe: tributi, programmazione, fondi comunitari, affari legali e contenzioso, gestione delle risorse umane, Protezione Civile, cimitero, rapporti con il Consiglio comunale. L’assessore dimissionario era stato chiamato in sostituzione di Gianluca Carrozza.

Nessun nome circola al momento su possibili sostituti, nei prossimi giorni il sindaco Cicero dovrà nominare il nuovo assessore. In basso la lettera di dimissioni trasmessa lo scorso 16 dicembre 2020, in cui l’ex assessore Bonomo ringrazia l’amministrazione, motivando le proprie dimissioni.