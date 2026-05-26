Castelbuono si mobilita per Gaza: domenica 31 maggio il “Mercatino Solidale” a sostegno dell’Ospedale Al-Awda

Domenica 31 maggio, Piazza Margherita a Castelbuono si trasformerà in un presidio di solidarietà e condivisione. Dalle ore 9:00 alle 19:00, la comunità locale è invitata a partecipare al “Mercatino Solidale”, un’iniziativa fondamentale per accendere i riflettori sulla drammatica crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e offrire un aiuto concreto a chi si trova in prima linea.

L’evento è promosso dal Comitato Zahar insieme al Comune di Castelbuono e a una fitta rete di realtà associative partner, tra cui il Comitato Nour, Zona Aut Spazio Sociale e l’associazione ALI (Amore Libertà Intervento).

Il cuore della raccolta fondi e del sostegno di questa giornata è rivolto all’Ospedale Al-Awda, una struttura sanitaria vitale situata nel nord della Striscia di Gaza. In un contesto flagellato da bombardamenti costanti, assedi e una drammatica carenza di forniture mediche di base, carburante e acqua potabile, l’Al-Awda rappresenta un vero e proprio baluardo di speranza.

Il personale medico della struttura continua a lavorare in condizioni estreme e oltre il limite delle possibilità umane per curare i feriti, assistere i bambini e garantire il diritto minimo alla salute a una popolazione stremata. Sostenere questo ospedale significa partecipare direttamente al salvataggio di vite umane.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia campagna nazionale “100 Porti – 100 Città” e vede la partecipazione attiva della Freedom Flotilla Italia. La Flotilla rappresenta da anni un movimento internazionale d’azione diretta, impegnato a rompere l’isolamento della Striscia di Gaza e a portare aiuti umanitari via mare, sfidando i blocchi e denunciando le violazioni dei diritti umani subite dal popolo palestinese.

Il mercatino di domenica non sarà solo uno spazio di beneficenza, ma un’importante occasione di sensibilizzazione e informazione per la cittadinanza sulla complessa e dolorosa questione palestinese, promuovendo i valori della pace, dell’autodeterminazione dei popoli e della giustizia internazionale.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa: anche un piccolo gesto o un momento dedicato all’ascolto e alla condivisione può fare la differenza per il futuro e la sopravvivenza del popolo di Gaza.