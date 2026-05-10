Castelbuono si prepara alla Festa di San Pasquale Baylon 2026: il triduo e la celebrazione coincidono con la Domenica dell’Ascensione

La Parrocchia di Sant’Antonino Martire si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi più sentiti della comunità con la Festa di San Pasquale Baylon, in programma dal 14 al 17 maggio 2026. Un’edizione particolarmente significativa, poiché quest’anno la giornata conclusiva della festa coinciderà con la Domenica dell’Ascensione del Signore, rendendo ancora più intenso il valore spirituale della celebrazione.

Il programma religioso prenderà il via con il tradizionale triduo di preparazione nei giorni 14, 15 e 16 maggio. Ogni sera, alle ore 18:30, sarà recitato il Santo Rosario, seguito alle ore 19:00 dalla Santa Messa. Momenti di raccoglimento e preghiera che accompagneranno i fedeli verso la giornata conclusiva dedicata al Santo.

Domenica 17 maggio 2026, nella Festa di San Pasquale Baylon e solennità dell’Ascensione del Signore, la comunità parrocchiale si ritroverà nuovamente alle ore 18:30 per il Santo Rosario e alle ore 19:00 per la celebrazione della Santa Messa. A seguire, alle ore 19:30, si terranno l’Adorazione Eucaristica e la Celebrazione dei Vespri, in un clima di fede, tradizione e partecipazione comunitaria.

La figura di San Pasquale Baylon, patrono dell’Eucaristia e simbolo di umiltà e devozione, continua a rappresentare per tanti fedeli un riferimento spirituale profondo. La ricorrenza del 2026 assume inoltre un significato speciale per la coincidenza con la Domenica dell’Ascensione, elemento che offrirà ai partecipanti un’occasione unica di riflessione e condivisione religiosa.

L’invito della Parrocchia di Sant’Antonino Martire è rivolto a tutta la cittadinanza, ai fedeli e agli emigrati legati alle tradizioni del territorio, affinché possano prendere parte ai momenti del triduo e alla festa conclusiva dedicata a San Pasquale Baylon.

Il Governatore

Giovanni Noce