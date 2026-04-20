Castelbuono si racconta in video: la Pro Loco lancia una nuova serie firmata dal Servizio Civile Universale

La Pro Loco Castelbuono APS è orgogliosa di presentare una nuova serie di video realizzati grazie all’impegno, alla creatività e alla passione degli operatori del Servizio Civile Universale.

Un lavoro prezioso che racconta il nostro territorio, valorizza le sue bellezze, promuove tradizioni, cultura e identità, con uno sguardo giovane, dinamico e innovativo.

Questi contenuti non sono semplici video, ma strumenti di promozione e narrazione collettiva, capaci di far conoscere Castelbuono e il lavoro quotidiano della Pro Loco a un pubblico sempre più ampio.

Un sentito ringraziamento ai nostri operatori del Servizio Civile Universale per la professionalità dimostrata e per l’entusiasmo con cui stanno contribuendo a costruire valore per la comunità.

Castelbuono si racconta, si promuove, si vive.

Pro Loco APSCastelbuono