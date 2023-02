Domenica 22 gennaio u.s. nell’Aula Consiliare Vincenzo Carollo in Via Sant’Anna, 25 a Castelbuono, l ‘A.P.S. Fotoriflettendo, per essa Vincenzo Cucco nella qualità di Presidente, e l’Amministrazione Comunale di Castelbuono, per essa Mario Cicero nella qualità di Sindaco, hanno svolto la manifestazione di presentazione del progetto “CASTELBUONO si RACCONTA, tra concorso e progetto di recupero” e di inaugurazione delle installazioni.

Vice Sindaco Annamaria Mazzola – Sindaco Mario Cicero – Presidente APS Fotoriflettendo Vincenzo Cucco

Installazioni costituite da piantane a bandiera dislocate lungo l’itinerario del circuito dell’ex Bus che ne indicavano le fermate con le relative informazioni e che oggi costituiscono un circuito turistico per immagini in grado di rappresentare un aspetto artistico ambientale di Castelbuono e nel contempo quel qualcosa di particolare capace di incuriosire non solo il castelbuonese ma soprattutto coloro i quali vengono a scoprirla.

Il concorso “Castelbuono si racconta” è la seconda edizione di un progetto pensato e realizzato per la prima volta nel 2015 da Vincenzo Cucco, dell’allora Associazione Culturale Enzo La Grua oggi A.P.S. Fotoriflettendo , con il supporto dell’Amministrazione Comunale di Castelbuono .

L’ Associazioneha fatto propria questa iniziativa attivando la procedura necessaria ad acquisire immagini sulla cittadina madonita mediante il concorso fotografico “Castelbuono si racconta”.

Tanti fotografi, sia dilettanti che professionisti, hanno contribuito ispirandosi solo ed esclusivamente ad immagini in grado di rappresentare un aspetto artistico o ambientale di Castelbuono .

La Giuria, composta da Vincenzo Cucco (presidente), Francesco Piazza (curatore indipendente e critico), Enzo Brai (maestro / fotografo d’arte), Aldo Belvedere (fotografo), Mike Palazzotto (fotoreporter), dopo aver visionato circa 150 fotografie ne ha selezionate 26, e fra queste ha scelto quella capace di rappresentare al meglio dal punto di vista tecnico ed ambientale la città di Castelbuono, a cui è stato attribuito un trofeo in occasione della manifestazione di inaugurazione del progetto.

Detta opera dal titolo “Un borgo senza tempo” di Mauro Vincenzi (Bastiglia/Modena) è stata dichiarata prima classificata in assoluto mentre tutte le altre 2° classificate ex aequo.

Le 26 immagini selezionate fissano alcuni fra i più suggestivi luoghi di Castelbuono, facendo rivivere ai visitatori della splendida cittadina madonita la storia di questo borgo attraverso un percorso itinerante in cui si mescoleranno storia, arte, tradizione.

I fotografi che hanno realizzato le opere sono: Elio Avellone, Ugo Cataldo, Giuseppe Cacocciola, Mario Fazio, Vincenzo Fiasconaro, Pietro Finisguerra, Sergio Fraterrigo, Fabrizio Coccia, Giovanni Gugliotta, Enrico Hoffmann, Daniele Li Volsi, Annamaria Lucia, Leonardo Lo Bello, Lucia Maggio, Luigi Maggiore, Barbara Pilotti, Federico Pucci, Mirko Raimondo, Rosario Maria Raimondo, Vincenzo Vignieri, Mauro Vincenzi.

Giaconia srl/E.Avellone – CangemoOttica/M.Vincenzi – ZitoMobili/B.Pilotti – CTA Fauni/F.Pucci

Tutte le opere selezionate rimarranno in mostra permanente lungo le strade di Castelbuono fino al 31.12.2025 . Le immagini e i loghi degli imprenditori che hanno permesso la realizzazione del progetto saranno inseriti anche in una galleria visionabile all’interno del sito e sulla pagina facebook.

Hanno consentito la realizzazione del progetto: lo stesso Comune di Castelbuono, con il suo Sindaco e la Giunta, l’Azienda Agrituristica Bergi, Cangemi Ottica, Il Giardino di Venere (ristorante, pizzeria), Castiglia bibite, Eden srl (agenzia funebre), CTA Fauni (Comunità Terapeutica Assistita), Palazzaccio sas (ristorante), La Forgia del Gusto (tavola calda, bar, pizzeria), Abitare srl, Zito mobili sas, Giaconia srl (grande distribuzione organizzata), Nangalarruni (ristorante), Chiaramita (ristorante), Sferruzza (pasticceria), Dolcibon srl (commercio dolciumi), Tumminello srl (biscotti), Antico Baglio (ristorante pizzeria), Fiasconaro srl (produzione dolciaria), Paradiso delle Madonie (Hotel), D.S.Car snc (autofficina), Abbazia Santa Anastasia (Cantina e Resort), Paolo Forti srl (biscottificio), Agri-Imera (piante e fiori,giardino e varie).

L’iniziativa ha riscosso tale successo che non è stato possibile soddisfare le richieste pervenute.

Info: dott. Vincenzo Cucco /cell. 3294516427 /mail: info@www.fotoriflettendo.com

o: wwww.fotoriflettendo.com e sulla pagina facebook: https://www.facebook.com/fotoriflettendo