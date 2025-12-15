Castelbuono si veste di colori: posizionate 18 giare in ceramica nel centro storico

(Riceviamo e pubblichiamo) – Nella giornata di oggi sabato 13 dicembre Castelbuono compie un nuovo passo nel percorso di valorizzazione del proprio centro storico con il posizionamento di 18 nuove giare in ceramica, realizzate dalla ditta “Le Terrecotte del Sole” di Santo Stefano di Camastra.

Le giare sono state collocate lungo un itinerario urbano che da Piazza Minà Palumbo conduce fino a Piazza Castello, attraversando Piazza Matteotti e Piazza Margherita, creando un filo conduttore estetico capace di unire alcune delle piazze più rappresentative del paese.

Queste nuove installazioni si aggiungono ai 12 vasi già presenti in due piazze, completando un progetto che rafforza l’idea delle piazze di Castelbuono come veri e propri “salotti” a cielo aperto.

L’iniziativa nasce da un’idea dell’Assessore Dario Guarcello ed è stata realizzata grazie ai fondi della tassa di soggiorno, investiti con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e la qualità dell’esperienza di cittadini e visitatori.

«Vogliamo che ogni passo a Castelbuono sia un’esperienza completa – dichiara l’Assessore Guarcello – trasformando la passeggiata in un vero e proprio piacere per gli occhi di chi ci visita. Oltre a vivere le nostre meraviglie monumentali, i visitatori possono deliziarsi con le nostre eccellenze enogastronomiche e la nostra ristorazione d’eccellenza, in un percorso che stimola tutti i sensi.»

Le nuove giare non rappresentano soltanto un elemento di arredo urbano, ma vogliono essere anche uno stimolo per commercianti e ristoratori a valorizzare l’uso della ceramica, materiale identitario in Sicilia, favorendo una progressiva riduzione della plastica e promuovendo scelte più sostenibili e coerenti con la tradizione.

Nella giornata di lunedì saranno inoltre aggiunti i vasi con le piante, che completeranno l’arredo urbano, rendendo l’intero percorso ancora più armonioso e in dialogo con il contesto architettonico del centro storico.

Un sentito ringraziamento va all’Ufficio Turismo e Cultura, che si è occupato della gestione e del coordinamento dell’idea, e alla ditta Martorana, che ha curato l’installazione con l’attenzione e la professionalità che un intervento di questo tipo richiede.

Nel futuro l’Amministrazione comunCastelbuono si veste di colori: posizionate 18 giare in ceramica nel centro storico