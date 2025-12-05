Castelbuono si Veste di Dolcezza: Torna “Dolcemente Castelbuono” per un Weekend di Sapori e Magia Natalizia

Un imperdibile appuntamento dal 6 all’8 dicembre 2025 nel cuore delle Madonie.

Il Natale comincia dove c’è gusto, e a Castelbuono l’inizio è ufficialmente segnato dal ritorno di “Dolcemente Castelbuono”. Il Comune annuncia con entusiasmo l’edizione 2025 dell’appuntamento più goloso e atteso dell’inverno siciliano, realizzato dall’Associazione Baz’Art Sicilia.

Dal 6 all’8 dicembre 2025, Castelbuono non sarà solo un borgo madonita, ma un vero e proprio villaggio del gusto a cielo aperto. Le vie e le piazze del centro storico si animeranno per tre giorni, offrendo ai visitatori un viaggio multisensoriale che unisce la profonda tradizione pasticcera locale con la gioiosa atmosfera delle festività.

“Dolcemente Castelbuono” è una celebrazione dell’artigianalità. Sarà l’occasione perfetta per scoprire da vicino le eccellenze dolciarie e gastronomiche del territorio. Il programma è un invito a immergersi nel gusto autentico: si spazierà dalle imperdibili degustazioni gratuite — rese possibili presso quasi tutte le casette del village e gli stand di attività storiche come Fiasconaro, Bergi e Antica Pasticceria del Corso — fino agli affascinanti Show Cooking, per carpire i segreti dei maestri pasticceri. Il cuore dell’evento batterà per i prodotti simbolo del territorio: ammireremo l’imponente Buccellato gigante e assaggeremo la specialità che fa innamorare tutti, la Testa di Turco, proposta in varie e golose versioni. Non mancheranno i grandi classici, dai cannoli siciliani ai panettoni Sferruzza, dai biscotti Tuminello al prelibato cioccolato di Modica.

La manifestazione valorizza l’intera filiera agroalimentare. Oltre alla pasticceria, il percorso offrirà momenti dedicati allo street food di qualità e alle produzioni tipiche: dal panino con carne equina ai salumi e formaggi locali, accompagnati da birre artigianali e un buon Vin Brulé. Per chi non vuole rinunciare a un pasto completo, l’Associbo ha ideato un gustoso menù che propone un primo con ragù di suino nero delle Madonie, un calice di vino dell’Abbazia Santa Anastasia e un biscotto artigianale.

L’atmosfera sarà resa indimenticabile dalla magia del Natale. I più piccoli potranno incontrare Babbo Natale nella sua Casetta dedicata e divertirsi nell’area giochi in Piazza Castello, completa di gonfiabili. L’intrattenimento sarà garantito da spettacoli circensi e musicali e da performance itineranti che animeranno ogni angolo del borgo. Sarà anche l’occasione per le aziende di esporre i propri prodotti trasformati e l’artigianato natalizio.

L’edizione 2025 promette di essere un trionfo di emozioni, gusto e condivisione, confermando “Dolcemente Castelbuono” come l’evento enogastronomico che ogni anno riesce ad attrarre visitatori da tutta la Sicilia.

L’ingresso è libero. Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile contattare l’organizzazione su WhatsApp al numero +39 347 7017847.