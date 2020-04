Castelbuono: smaltiti manufatti in eternit abbandonati nella contrade

Come ho evidenziato in diverse occasioni, l’attività dell’Amministrazione Comunale e delle strutture comunali nelle varie diramazioni non si ferma.

Oltre ad affrontare l’emergenza della pandemia continuiamo a dare risposte alle varie esigenze della comunità.

In tal senso la Società Castelbuono Ambiente ha effettuato il ritiro, la bonifica e il trasporto per lo smaltimento di vari manufatti in eternit abbandonati in varie contrade nel territorio del Comune di Castelbuono. Tale attività a dimostrazione dell’impegno dell’Amministrazione Comunale a tenere pulito il territorio del nostro Comune.

Il Sindaco invita i cittadini a non abbandonare i rifiuti nelle scarpate, nei torrenti e sui cigli delle strade specialmente l’abbandono di eternit che per essere ritirato necessita dell’intervento di ditte specializzate.

Il costo che la Società Ecologia e Ambiente ha sostenuto è di € 2.196,00 a carico del costo della gestione dei rifiuti.

L’appello che riteniamo di dover divulgare è quello di informarVi presso l’isola ecologica di Piano Marchese su come smaltire l’eternit.

Il sindaco Mario Cicero