Castelbuono, sospeso il mercato settimanale del giovedì

Con una comunicazione su Facebook il Comune di Castelbuono ha segnalato di sospendere il mercato del giovedì a causa dell’emergenza sanitaria in atto causata dall’epidemia di Covid a Castelbuono.

Nello specifico in una prima segnalazione, poi eliminata dai gestori della pagina (vedi screenshot), il Comune riferiva che erano stati gli stessi ambulanti a comunicare per loro volontà di non garantire la presenza il giovedì in via Mazzini a causa del rischio epidemiologico.

A questo primo post sono seguiti una serie di commenti di protesta da parte degli stessi ambulanti, i quali hanno chiarito che non sono stati loro a decidere la sospensione, ma che tale scelta è stata richiesta dall’Amministrazione comunale.

Ed in effetti poco dopo dalla pagina del Comune viene eliminato il primo post sostituendolo con quello riportato in basso, da cui si evince chiaramente che il mercato è stato sospeso per volontà dell’amministrazione, tuttavia allo stato attuale non è stata pubblicata nessuna ordinanza in merito.