Castelbuono, stasera 9 marzo consiglio comunale aperto alla cittadinanza sulla questione dell’acqua

Il Comune di Castelbuono ha convocato il Consiglio comunale in sessione ordinaria, prima seduta pubblica, per stasera, lunedì 9 marzo 2026, alle ore 18:30 presso l’aula consiliare “Vincenzo Carollo” del Palazzo comunale di via Sant’Anna.

La seduta avrà una particolarità importante: si tratta infatti di un consiglio comunale aperto alla cittadinanza, quindi con la possibilità per i cittadini di partecipare a un momento di confronto su un tema particolarmente sentito dalla comunità.

All’ordine del giorno è prevista la richiesta di un consiglio comunale aperto con oggetto lo stato della rete idrica, delle sorgenti e della loro gestione, con particolare riferimento ai ripetuti episodi di torbidità dell’acqua erogata. La richiesta è stata presentata dal gruppo di minoranza “Costituente per la Castelbuono di domani”, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale che disciplina le adunanze aperte o congiunte.

L’incontro rappresenta dunque un’occasione pubblica di approfondimento e discussione su una questione che nelle ultime settimane ha suscitato numerose preoccupazioni tra i cittadini, legate alla qualità dell’acqua e alla gestione del servizio idrico.

Proprio per questo motivo il consiglio comunale aperto assume un valore particolare, consentendo alla cittadinanza di seguire direttamente il dibattito istituzionale e di partecipare a un confronto trasparente su un tema di grande interesse per la comunità.