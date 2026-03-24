Castelbuono sul podio del motorsport: Prestianni e Campo premiati dalla Armanno Corse

Castelbuono torna protagonista nel panorama motoristico grazie ai risultati e all’impegno di Rosario Prestianni e Vincenzo Campo, premiati dalla ASD Scuderia Armanno Corse nel corso della cerimonia sociale “Trofeo Gaetano Armanno”, svoltasi domenica 22 marzo sul circuito internazionale di Triscina.

Un riconoscimento significativo per due piloti che, nella stagione 2025, hanno rappresentato con costanza e determinazione i colori della scuderia e del territorio madonita. Rosario Prestianni è stato premiato per il suo percorso nelle competizioni Autoslalom, dove ha ottenuto piazzamenti di rilievo, arrivando in alcune occasioni fino al quinto posto assoluto. Un risultato che conferma la crescita del pilota castelbuonese in una disciplina altamente tecnica e competitiva.

Riconoscimento anche per Vincenzo Campo, unico rappresentante del karting all’interno della scuderia, distintosi per l’intensa attività internazionale. Campo ha preso parte a competizioni nelle categorie 100cc storica e kart rental, partecipando anche alle gare ufficiali del circuito Sodi World Series, consolidando la propria esperienza su scenari di alto livello.

Particolarmente toccante la menzione ricevuta da Campo per un gesto di grande sportività durante la finale del Campionato Italiano ACI Karting: a due giri dalla conclusione, il pilota ha scelto di fermarsi per prestare soccorso a un avversario coinvolto in un incidente, anteponendo i valori umani al risultato sportivo. La giornata di premiazione è stata arricchita anche da una gara di kart rental tra i soci della scuderia, vinta proprio da Vincenzo Campo. Un successo dal forte valore simbolico, che il pilota ha voluto dedicare al presidente Gaetano Armanno, recentemente scomparso, consegnando il trofeo alla sua famiglia.

Guardando al futuro, il 2026 si preannuncia ricco di impegni per entrambi i piloti. Prestianni sarà impegnato nel campionato siciliano Autoslalom al volante della sua monoposto Ghipard, mentre Campo continuerà il proprio percorso nel karting con una stagione che includerà gare endurance internazionali, il Campionato Italiano ACI Karting 100cc Legend e diverse competizioni internazionali rental SWS. Due percorsi diversi, ma un’unica passione che continua a portare il nome di Castelbuono sulle piste italiane e internazionali.