Castelbuono, talento in scena: Giorgia Glorioso tra i finalisti di “Roma Tre Canta”

Castelbuono si prepara a tifare per una giovane promessa della musica. Giorgia Glorioso, studentessa dell’IIS Tedaldi (indirizzo IPSASR), è stata selezionata tra i finalisti del concorso nazionale “Roma Tre Canta”, promosso dal DAMS e dall’Università Roma Tre.

Dopo una fase di preselezione che ha coinvolto studenti provenienti da tutta Italia, Giorgia è riuscita a distinguersi conquistando un posto nella finale, un traguardo significativo che premia il suo impegno e il suo talento artistico. Il concorso nasce con l’obiettivo di offrire agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado un’importante vetrina, permettendo loro di esibirsi con brani inediti e di mettersi alla prova su un vero palcoscenico.

Nel corso delle passate edizioni, l’evento ha ospitato artisti di rilievo del panorama musicale italiano, tra cui Noemi e Diodato, confermando il valore e la visibilità dell’iniziativa. La finale si terrà il prossimo 28 marzo al Teatro Palladium di Roma. In quell’occasione, Giorgia Glorioso porterà sul palco il suo brano inedito “Racconterò di noi”, rappresentando non solo il suo istituto scolastico, ma anche l’intera comunità di Castelbuono. Un risultato che riempie di orgoglio il territorio e che accende i riflettori su una giovane artista pronta a raccontarsi attraverso la musica.