Castelbuono Teatro 2025: quattro serate di emozioni, cultura e spettacolo nel Chiostro di San Francesco

Castelbuono si prepara ad accendere nuovamente i riflettori sulla scena teatrale con la quinta edizione di Castelbuono Teatro, la rassegna estiva che dal 3 al 6 luglio 2025 animerà lo splendido Chiostro di San Francesco. Sotto la direzione artistica di Marco Pupella, la manifestazione si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e della cultura.

Il cartellone di quest’anno propone quattro serate variegate che abbracciano diversi generi e sensibilità, con spettacoli che spaziano dal teatro contemporaneo alla fiaba per famiglie, offrendo uno sguardo ricco e coinvolgente sulla scena teatrale siciliana e nazionale.

Il programma:

3 luglio – “Rivelazioni”

Scritto da Marzia Coniglio e diretto da Giada Baiamonte, lo spettacolo vede in scena le stesse autrici insieme a Fabiola Arculeo. Un’intensa esplorazione interiore tra parole ed emozioni.

🎟 Ingresso: €8

Scritto da Marzia Coniglio e diretto da Giada Baiamonte, lo spettacolo vede in scena le stesse autrici insieme a Fabiola Arculeo. Un’intensa esplorazione interiore tra parole ed emozioni. 🎟 Ingresso: €8 4 luglio – “Più o meno pausa”

Una pièce brillante e attuale firmata da Daniela Pupella e Marco Pomar. Con Francesca Picciurro e Lavinia Pupella, che ne cura anche la regia, lo spettacolo racconta con ironia e profondità il mondo femminile.

🎟 Ingresso: €10 | Residenti: €8

Una pièce brillante e attuale firmata da Daniela Pupella e Marco Pomar. Con Francesca Picciurro e Lavinia Pupella, che ne cura anche la regia, lo spettacolo racconta con ironia e profondità il mondo femminile. 🎟 Ingresso: €10 | Residenti: €8 5 luglio – “La Sirenetta nella città gioiosa”

Una fiaba moderna scritta da Marco Marside, pensata per tutta la famiglia. Un’occasione perfetta per far sognare i più piccoli e riportare i grandi nel mondo dell’infanzia.

🎟 Ingresso: €8

Una fiaba moderna scritta da Marco Marside, pensata per tutta la famiglia. Un’occasione perfetta per far sognare i più piccoli e riportare i grandi nel mondo dell’infanzia. 🎟 Ingresso: €8 6 luglio – “L’eredità dello Zio Canonico”

Commedia di Russo Giusti diretta da Daniela Pupella, porterà in scena un vortice di equivoci e risate con un ricco cast corale.

🎟 Ingresso: €10 | Residenti: €8

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00.

Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.teatrosanteugenio.it o contattare il numero 091.6710494.

Un sentito ringraziamento va al Comune di Castelbuono, all’Assessore alla Cultura Dario Guarcello, al Sindaco Mario Cicero e a tutta l’Amministrazione Comunale per il sostegno, nonché a La Braciera in Villa, sponsor della manifestazione, per il continuo impegno nella promozione delle arti sceniche.

Castelbuono Teatro rappresenta ormai un tassello fondamentale nell’offerta culturale del borgo madonita, confermandone il ruolo di vivace polo culturale, in grado di unire bellezza, teatro e comunità.