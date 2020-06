Castelbuono: trasporto amianto vicino alle scuole, in corso le indagini della Procura di Termini

Sono in corso le indagini della Procura di Termini Imerese volte ad accertare le responsabilità del caso riguardante il trasporto di amianto in una area situata nei pressi di tre scuole di Castelbuono. Sono questi fatti che vengono contestati dalla Procura ai due tecnici che hanno la responsabilità della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nonché all’operatore ecologico che ha materialmente trasportato pannelli di amianto vicino agli istituti scolastici.

I fatti risalgono a più di un anno fa, quando un esposto di un operatore ecologico di Castelbuono, in cui si allegava la chat WhatsApp con il sindaco Mario Cicero, con in particolare una fotografia raffigurante del materiale in amianto abbandonato nel luogo di lavoro. Da qui il blitz condotto all’isola ecologica dai carabinieri della stazione di Castelbuono, insieme al personale dell’Arpa e dell’Asp . Un’ispezione che aveva comportato la scoperta di presunte violazioni di alcune norme in materia ambientale e che aveva comportato una sanzione amministrativa per 30.000 euro. Maggiori dettagli nell’articolo a firma di Giuseppe Spallino sull’edizione odierna del Giornale di Sicilia.