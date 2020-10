Castelbuono: turisti senza mascherine, segnalazione dei cittadini

In queste ore sui social si sono diffuse segnalazioni di cittadini riguardo la presenza di turisti (francesi) che non indossavano la mascherina.

In particolare alcune mamme hanno commentato come la presenza dei turisti sia particolarmente consistente sulla scalinata San Paolo durante l’orario di uscita degli alunni della primaria dal plesso San Paolo.

Ricordiamo che dal 30 settembre in Sicilia è obbligatorio indossare la mascherina anche in luoghi pubblici e aperti al pubblico salvo il caso di essere in compagnia di congiunti.

La mascherina è il più efficace strumento di prevenzione della diffusione dei contagi secondo quanto, in maniera condivisa, è sostenuto da tutta la comunità scientifica.

Alcuni cittadini, pertanto, lamentano troppi comportamenti disinvolti da parte di alcuni gruppi di turisti, mentre a Castelbuono in questi giorni sono scattati i controlli a carico delle attività commerciali per verificare l’applicazione dell’ordinanza sindacale che impone test sierologici e/o tamponi ai propri dipendenti.