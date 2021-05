Arriva una buona notizia per Castelbuono per quanto riguarda lo screening di massa della popolazione scolastica della scuola primaria. Il drive in si è tenuto oggi in via Mazzi e dei 246 tamponi rapidi effettuati nessuno è risultato positivo.

La prossima settimana esattamente il 18 maggio i test rapidi saranno somministrati nelle stesse modalità alle popolazioni scolastiche delle scuole secondarie.