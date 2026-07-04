Castelbuono, tutto pronto per “LEGÀMI – Trame sotto le stelle”: moda, musica e arte in Piazza Margherita

Castelbuono si prepara ad accogliere “LEGÀMI – Trame sotto le stelle”, l’evento ideato e promosso dall’Associazione Culturale Trameventi che si terrà il 12 luglio 2026 alle ore 21.00 in Piazza Margherita.

Una serata che trasformerà il cuore del paese in una grande Agorà contemporanea, luogo simbolico di incontro, scambio, cultura e condivisione. Proprio il concetto di Agorà rappresenta il filo conduttore dell’evento: la piazza come spazio della comunità, della memoria, delle relazioni umane e della creatività.

Una dimensione in cui storia, arte, musica, sport, tradizioni e sapori si intrecciano per raccontare l’identità di Castelbuono.

Protagonista della serata sarà una suggestiva vetrina sotto le stelle che vedrà in passerella le creazioni artistiche della stilista Giusi Cusimano e gli hair looks realizzati da Sergio Castiglia di Grant Hairdresser, in un dialogo artistico che da anni unisce i due artisti in una profonda collaborazione fatta di amicizia, ricerca e reciproca ispirazione.

Le loro collezioni raccontano il tema dei “legàmi”, attraverso abiti, capi spalla e proposte estetiche sofisticate e ricercate che esprimono armonia, forza e identità.

L’evento vuole inoltre celebrare alcune delle realtà che rappresentano l’eccellenza del territorio castelbuonese. Gli abiti e le performance renderanno omaggio all’arte di Stefania Cordone, ai cento anni del Giro Podistico Internazionale di Castelbuono, a Ypsigrock, all’arte culinaria dello chef Giuseppe Polito, alla tradizione dolciaria di Fiasconaro, alla manna che è il simbolo identitario conosciuto nel mondo, al body painting dell’artista Francesco Baio e al Museo Civico di Castelbuono, che negli anni ha contribuito a rendere il Castello di Castelbuono un importante polo museale internazionale.

Tra una collezione e l’altra, il pubblico sarà accompagnato da momenti dedicati alla musica, alla canzone e alle arti visive, con la partecipazione del sassofonista Daniele Patti, della cantante Valeria Milazzo, del musicista Filippo Scelfo e del video artist Leonardo Bruno, per un racconto corale che pone al centro il valore delle relazioni e dell’appartenenza.

“Legàmi” non è soltanto il titolo dell’evento, ma un vero e proprio manifesto culturale: il richiamo ai legami personali, artistici e comunitari che resistono al tempo e che continuano a generare nuove opportunità, nuove visioni e nuove forme di bellezza.

Un messaggio che l’Associazione Trameventi intende portare avanti e che trova in questa serata una delle sue espressioni più significative.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Comune di Castelbuono e la collaborazione di numerose realtà del territorio, confermando ancora una volta la forza della rete e della partecipazione come strumenti di crescita culturale e sociale.

Presenta Giovanna Gebbia.

Appuntamento il 12 luglio 2026 alle ore 21.00 in Piazza Margherita a Castelbuono per una serata in cui la moda, la musica e la comunità si intrecciano in un unico grande racconto che celebra l’incontro tra talento, cultura e territorio.