Castelbuono, un canale WhatsApp per trasmettere tramite foto l’autolettura del contatore dell’acqua

Ascolta l'articolo

Si avvisano i gentili utenti che è possibile effettuare l’autolettura dei contatori acqua anche tramite WhatsApp. Il Comune di Castelbuono, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, ha attivato un nuovo servizio di rilevazione delle letture tramite l’invio della foto del proprio contatore avendo cura di comunicare anche il numero di utenza e/o la matricola rilevabili dalla fattura. L’obiettivo è duplice: da un lato garantire l’emissione di bollette in linea con i consumi reali (evitando successivi conguagli più elevati), dall’altro, offrire agli utenti un’ulteriore modalità di comunicazione ancora più veloce e smart. Questo aspetto è importante soprattutto per tutti gli utenti che si trovano ad avere i contatori in punti non facilmente accessibili dai letturisti. Inoltre, questa modalità consente anche di evitare l’ingresso di personale tecnico nelle proprietà private.

Per il servizio è stato attivato uno specifico numero WhatsApp a cui inviare la foto preferibilmente nei mesi di luglio, per la fatturazione dell’acconto, e gennaio, per quella di saldo: 348 237 3536