Castelbuono: un concorso di idee per l’area castellana

(Riceviamo e pubblichiamo) – Nella storia della nostra comunità il Castello ha sempre rappresentato il monumento più importante ed identificativo.

Negli anni passati nel maniero si sono investite tante risorse economiche ed umane trasformandolo in un laboratorio culturale, il più importante di Castelbuono, pur mantenendo grande rispetto per la reliquia conservata gelosamente nella Cappella Palatina. Nei prossimi mesi inizieranno i lavori di recupero della stessa e dell’efficientamento energetico di tutto il Castello, senza dimenticare il fatto che sono già iniziati i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, tutto ciò a conferma del grande interesse che vi è da sempre per il Castello.

Non stiamo qui ad elencare tutti gli altri interventi effettuati negli anni passati.

A giorni inizieranno i lavori per la ristrutturazione dell’ex cine teatro “Le Fontanelle”, abbattendo finalmente quel mostro edilizio che ha deturpato per tanti anni la piazza antistante il Castello.

Consapevoli dell’importanza che ha l’investimento culturale per la nostra comunità e le ricadute positive che si hanno sul piano sociale ed economico della nostra comunità, l’Amministrazione comunale, utilizzando un finanziamento dello Stato “Fondo per la progettazione”, ha indetto un concorso di idee per la riqualificazione dell’area castellana e di tutto il versante che si affaccia verso Isnello, interessando l’area del plesso “Pietro Sapienza”, Parco delle Rimembranze, Via N fino all’incrocio con la circonvallazione per Isnello.

Essendo un progetto d’interesse strategico per la nostra comunità, considerato che negli anni su questa idea sono state avanzate diverse ipotesi progettuali, anche da professionisti ed esperti di Castelbuono, idee che hanno suscitato tanto interesse positivo, l’Amministrazione comunale ha indetto un incontro per giovedì 5 gennaio 2023, alle ore 17 presso la Sala delle Capriate (Badia), per raccogliere considerazioni e proposte dai liberi cittadini e da tutte le associazioni culturali e i portatori d’interesse economici e sociali del paese.