Castelbuono, un positivo al tampone molecolare e cinque al tampone rapido

Arriva il primo aggiornamento del Comune di Castelbuono sulla situazione relativa ai contagi di questa nuova ondata di infezioni da coronavirus che sta coinvolgendo il territorio nazionale e in particolare la Sicilia

Pubblichiamo i dati trasmessi in data 23 agosto dal commissario ad acta per le attività di supporto delle strutture sanitarie e ospedaliere insistenti nell’area metropolitana di Palermo per l’emergenza covid-19 – statistiche e monitoraggio, e relativi ai nuovi positivi covid-19 per la Città metropolitana di Palermo, con evidenziato il Comune di Castelbuono.

Come si evince dal report, risulta attualmente positivo al tampone molecolare 1 soggetto. Comunichiamo altresì che, in data odierna, 5 soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare sono risultati positivi al test antigenico rapido, gli stessi sono già in isolamento fiduciario, in attesa dell’esito del tampone molecolare. Invitiamo i cittadini ad osservare molto attentamente le misure di contenimento del contagio da covid-19, le direttive del ministero della Salute, le disposizioni dell’Asp e le ordinanze sindacali. Rispettiamo le norme anti-covid e collaboriamo tutti per superare insieme questo difficile momento.