Castelbuono: un positivo ufficiale e uno non comunicato dall’ASP

E’ il sindaco Mario Cicero a segnalare alla cittadinanza che il numero di cittadini positivi è ufficialmente sempre uno, secondo quanto già comunicato. Tuttavia, il sindaco evidenzia pure una certa criticità per il fatto che vi è una lenta risposta da parte dell’ASP nel fornire il responso sul tampone ufficiale. Pare infatti che un agente di commercio di Castelbuono sia risultato positivo al tampone effettuato però in forma privata in un laboratorio.

Tuttavia, afferma il sindaco, in questo caso non si può comunicare ufficialmente il dato, in attesa della segnalazione da parte dell’ASP.

Il sindaco segnala ancora che altre due cittadine sono in attesa del tampone poiché positive al sierologico.