Castelbuono, un’indagine storica e teologica sulla morte di Gesù

Un appuntamento di grande interesse culturale e spirituale è in programma a Castelbuono giovedì 18 dicembre alle ore 17.00, presso la Sala Padre Lorenzo Marzullo (Badia). Al centro dell’incontro la presentazione del libro “Indagine sulla morte di Gesù” di Salvino Leone, un’analisi approfondita che mette in dialogo i Vangeli con i dati emersi dagli studi sulla Sacra Sindone.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Auser Castelbuono – Università della Libera Età, da sempre impegnata nella diffusione della cultura e nella promozione di momenti di riflessione aperti alla comunità. L’incontro sarà introdotto dai saluti del professor Francesco Saglimbeni, mentre il ruolo di moderatore sarà affidato al professor Martino Spallino.

Fulcro dell’appuntamento sarà la relazione del dottor Salvino Leone, autore del volume, che guiderà il pubblico in un’indagine rigorosa e documentata sulla morte di Gesù, affrontando il tema sotto il profilo storico, biblico e scientifico. Un percorso che intreccia il racconto evangelico con le evidenze legate alla Sacra Sindone, uno dei reperti più studiati e dibattuti della storia.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati all’argomento e rappresenta un’occasione preziosa di approfondimento e confronto, capace di unire ricerca, fede e divulgazione. Durante la presentazione sarà inoltre possibile acquistare il libro.