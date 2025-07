Castelbuono: uso di acqua senza sprechi. Ordinanza del sindaco

Considerato che l’acqua è un bene essenziale per la vita di ogni essere vivente, e che tale risorsa indispensabile deve essere tutelata in ogni fase — dal prelievo presso le sorgenti, alla conservazione e al trasporto nelle tubature — risulta necessario un cambiamento nel nostro modo di operare.

Questo cambiamento può avvenire attraverso l’adozione di buone pratiche quotidiane, capaci di ridurre gli sprechi senza alterare in modo significativo le abitudini personali, familiari o lavorative.

È fondamentale prestare attenzione ai consumi idrici quotidiani, installando riduttori di flusso nei rubinetti sia delle abitazioni private che delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ed eliminando tempestivamente ogni tipo di perdita.

Si raccomanda, inoltre, di chiudere il rubinetto durante il lavaggio dei denti o sotto la doccia nei momenti in cui l’acqua non è strettamente necessaria.Ancora più importante è evitare l’utilizzo di acqua potabile per l’irrigazione di piante, fiori, orti, ecc.

A tal fine, è stata emanata l’Ordinanza Sindacale n. 25 del 2 luglio 2025, che regola il prelievo dell’acqua dalle fontane pubbliche dotate di rubinetti, stabilendo un limite massimo di 10 litri per uso potabile. È inoltre vietato il lavaggio di veicoli a motore attingendo acqua dalle fontane a sorgenti pubbliche.

Si invitano i cittadini che necessitano di acqua per usi irrigui o per abbeverare gli animali a recarsi presso i punti di distribuzione situati in via San Guglielmo (dopo il civico 39) e in contrada Pedagne Basse.

Se ognuno di noi farà la propria parte adottando comportamenti responsabili, sarà possibile garantire anche quest’anno l’erogazione continua dell’acqua, 24 ore su 24, su tutto il territorio comunale.

Grazie per la collaborazione.