Castelbuono, vento forte: palo telefonico cade in contrada Portella, strada per Saraceno momentaneamente sbarrata

Nella mattinata di oggi, a Castelbuono, un palo della linea telefonica si è abbattuto nei pressi di contrada Portella a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando il territorio nell’ambito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile. L’episodio rientra nel quadro delle condizioni meteorologiche avverse previste per la giornata, caratterizzate da vento intenso e possibili criticità diffuse. A seguito della caduta del palo, la strada che conduce a contrada Saraceno risulta attualmente sbarrata, con disagi alla viabilità locale, i residenti possono comunque utilizzare alternativamente la strada che sale da contrada Cozzo.