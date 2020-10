Castelbuono: verbale da 400 euro contro esercente centro storico. Scattano le proteste, negozi serrati e vetrine al buio

Sono scattati i controlli a seguito ordinanza sindacale che impone test sierologici e/o tamponi al settore commercio a Castelbuono e subito si sono scatenati i primi malumori di una parte di cittadini.

I momenti di tensione e vivaci proteste si sono avuti nel corso principale del centro storico nella mattinata di oggi (8 ottobre) dopo che la Polizia Municipale ha contestato un verbale da 400 euro ad un’attività commerciale per mancata effettuazione del test e/o tampone.

Infatti, alla rabbia del commerciante multato è seguita l’immediata solidarietà di molte altre attività della zona che hanno serrato le porte dei negozi, spento le luci delle proprie vetrine, dichiarandosi in sciopero.

Ricordiamo che l’ordinanza in questione è stata fin da subito osteggiata, in particolare dalla categoria del commercio oltre che da medici, per la legittimità di imporre un trattamento sanitario che può essere effettuato solo su base volontaria e per la gestione di dati sensibili e privati dei lavoratori dipendenti.

In aggiornamento.