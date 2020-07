“Castelbuono Virtual Race”: i più veloci sono Daniele D’Onofrio e Giorgio Scialabba

Aspettando il Giro podistico Internazionale di Castelbuono, stoppato dalla pandemia, la virtual ha contribuito a rendere viva la manifestazione che è storia e tradizione.

I più veloci D’Onofrio nei dieci chilometri e Scialabba nei cinque. Tra le donne la regina della virtual è sempre Nadiya Sukharyna.

Castelbuono (Pa). Nell’attesa che il Giro podistico internazionale di Castelbuono possa rivedere la luce, si è disputata ieri la Castelbuono Virtual Race, manifestazione, a carattere ludico, aggregativa e non competitiva, organizzata dal Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese, proprio nella giornata in cui si sarebbe dovuta svolgere la 95esima edizione della storica corsa, rinviata a settembre (il 13 da nuovo calendario Fidal) causa pandemia.

Pochi gli iscritti (le virtual hanno ormai perso l’appeal delle passate settimane) ma buoni; il più veloce è stato infatti Daniele D’Onofrio, che ha corso lungo la pista ciclabile di Castel di Sangro. Il 27enne abruzzese, campione italiano assoluto in carica nella distanza della mezza maratona, ha svolto un ottimo test di allenamento chiudendo i 10 chilometri in 29′ 42.

“Campo di gara” la Sicilia per il secondo, il presidente della Fidal Palermo Antonino Muratore che ha fermato il crono su 37’29, terzo in questo virtuale podio Roberto Cucco del Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese in 38’13. Al femminile ennesimo sigillo in una virtual per Nadiya Sukharyna (Torrebianca Virtual) in 42’16. Non pochi i podisti di Castelbuono che hanno approfittato della virtual per correre nella loro cittadina.

Di corsa anche dall’Umbria e dalla lontana Germania. Accanto alla dieci chilometri, la possibilità di correre la metà della distanza con Giorgio Scialabba (portacolori del Parco Alpi Apuane) che ha corso, tra le strade di Castelbuono, in 18’26. Tiziana Oddo è stata la prima tra le donne (27’20). Gli atleti hanno avuto la possibilità di scegliere di correre in un arco di tempo che è andato dalla mattina fino alle ore 20 di ieri. Annunciato alla vigilia non ha corso invece il primatista italiano della maratona Eyob Faniel.