Castelbuono, visite al cimitero nei giorni feriali e festivi

Con Ordinanza n°70 del 26.05.2020 con decorrenza dal 01.06.2020 si dispone l’apertura del Cimitero Comunale nei giorni feriali e festivi dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Si ribadisce che le presenze all’interno del cimitero non devono superare le 20 persone per volta. E’ necessario indossare la mascherina o la visiera e mantenere la distanza di sicurezza minima di 1 m. E’ vietato qualsiasi tipo di assembramento. Il Sindaco sottolinea: “Con questa Ordinanza consolidiamo il percorso graduale di rimettere in moto il sistema economico del nostro paese.

Il sindaco Mario Cicero