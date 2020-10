CastelbuonoSCIENZA, convegno dal titolo: La pandemia del secolo, una sfida intelligente tra dubbi e speranza”

Dopo mesi di sosta forzata, l’associazione CastelbuonoSCIENZA riprende le attività con una conferenza dal titolo “LA PANDEMIA DEL SECOLO, una sfida intelligente tra dubbi e speranza”.

Dinanzi a questo momento storico così importante, che ci vede pienamente coinvolti nella pandemia da SARS-CoV-2, l’associazione non poteva restare indifferente e, con il forte desiderio di contribuire ad una corretta informazione, dopo mesi di incertezze, dubbi e timori sulla possibilità di incontrarci in piena sicurezza, abbiamo deciso di organizzare un evento sull’emergenza COVID-19.

Una pandemia causata da un virus. Un essere piccolissimo che ha cambiato radicalmente la nostra esistenza, mettendoci di fronte ad una sfida che sembrerebbe paradossale: come conciliare le nostre libertà, i nostri punti di riferimento, le nostre certezze con l’esigenza di sicurezza. L’unica arma che abbiamo è quella di affidarci alla scienza e alla ricerca, ovvero a quel mondo laborioso di medici, ricercatori e volontari che quotidianamente si impegnano a studiare questo virus. Da quando è esplosa la pandemia sono stati fatti parecchi passi avanti, ma c’è ancora molto da fare. È stato isolato il virus, passaggio fondamentale che ha permesso di conoscere come infetta le cellule, come si propaga e che sintomi dà la malattia. Inoltre, gli studi portati avanti finora hanno posto le basi per creare un vaccino, sfida che richiede ancora tempo e investimenti, e per sperimentare farmaci e terapie che possono dare risposte immediate e utili al contenimento del numero di casi e di vittime. Insomma, un enorme schieramento di forze affinché presto si possa giungere ad una soluzione.

Siamo orgogliosi e grati di ospitare due esperti di spessore, il Direttore dell’Istituto di Genetica molecolare del CNR di Pavia, Prof. Giovanni Maga, e il Direttore FF della UOC di Anestesia e Rianimazione dell’ARNAS Civico di Palermo, Dott. Vincenzo Mazzarese. L’intervento del prof. Maga sarà incentrato sugli aspetti virologici della pandemia, con un taglio sociale-ecologico in linea con gli obiettivi di sostenibilità che è doveroso diffondere per far comprendere che le scelte politiche ed economiche, se non vanno nella direzione del rispetto dell’ambiente, producono catastrofi di cui avevamo registrato i prodromi. L’intervento del dott. Mazzarese avrà un taglio medico, in linea con l’esperienza del lavoro di frontiera in un centro COVID, per comprendere quali approcci terapeutici la medicina ha sviluppato in questi mesi di emergenza e sperimentazione sul campo.

Per l’organizzazione di questo evento, l’associazione CastelbuonoSCIENZA vuole ringraziare l’Amministrazione comunale, il direttivo del Museo naturalistico “Francesco Minà Palumbo”, la casa editrice ZANICHELLI e l’ANISN- Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, sezione di Palermo, per la disponibilità e la collaborazione che sempre mostrano nella volontà di diffondere la conoscenza.

Vogliamo infine rassicurare coloro i quali ci faranno l’onore di intervenire che il rispetto delle norme di distanziamento sarà rigoroso, grazie alle misure messe in atto al Museo naturalistico “Francesco Minà Palumbo”. Le istituzioni lavorano per proteggere la salute dei cittadini, a noi tuttavia la responsabilità di osservare le norme e di non abbassare mai la guardia, nel rispetto della nostra e dell’altrui salute.