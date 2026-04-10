Castellana Sicula: due denunce per ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti

Nel quadro di un’attività sviluppata dalla Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana, nell’ambito dei servizi coordinati di controllo del territorio intensificati in occasione delle festività pasquali, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, unitamente alle Stazioni dipendenti, nel corso di un mirato intervento eseguito nel territorio del Comune di Castellana Sicula, in Contrada Avanella, hanno individuato e sottoposto a controllo una autovettura, in quanto ritenuta sospetta, poiché rinvenuta in sosta lungo una strada interpoderale, il cui accesso risultava particolarmente difficoltoso a causa delle recenti precipitazioni.

La tempestiva attivazione del dispositivo operativo consentiva di sorprendere due soggetti a bordo del veicolo, rimasto impantanato lungo la citata strada interpoderale, mentre tentavano di liberarlo con l’ausilio di un mezzo agricolo; il relativo conducente risultava completamente estraneo ai fatti, essendo intervenuto in buona fede.

Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza attraverso le banche dati in uso alle Forze di Polizia consentivano di appurare che l’autovettura risultava provento di furto, denunciato la sera precedente in Palermo. Nel corso delle attività di perquisizione personale e veicolare venivano, altresì, rinvenute quattro boccettine contenenti metadone, complessivamente, occultate in parte nella disponibilità dei due soggetti e in parte all’interno dell’abitacolo del veicolo.

All’esito degli accertamenti, i Carabinieri denunciavano i due palermitani per ricettazione e per violazioni in materia di sostanze stupefacenti, procedendo contestualmente al recupero del veicolo, successivamente restituito all’avente diritto.

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio volto al contrasto dei reati predatori e connessi al traffico di sostanze stupefacenti, ambito nel quale l’Arma dei Carabinieri conferma il proprio costante impegno attraverso un’azione integrata e sinergica delle componenti territoriali e operative, anche in contesti ambientali complessi come quello del comprensorio madonita.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.