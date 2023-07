Castellana Sicula, editore non paga giornalista: condannato in primo grado

Nella sua qualità di editore non aveva pagato un giornalista. Così il giudice monocratico del Tribunale di Termini Imerese, Rossella Celestri, in conforme accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha condannato l’editore di Castellana Sicula, per il reato di insolvenza fraudolenta a tre mesi di reclusione e 2.500 euro di spese legali, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile che si è costituita mediante l’avvocato Giuseppe Minà.