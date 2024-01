Castellana Sicula, un arresto per furto in abitazione

I Carabinieri della Stazione di Castellana Sicula hanno arrestato un 65enne, della zona, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto in abitazione.

L’uomo si è introdotto all’interno di un’abitazione in una zona rurale di Castellana, gli occupanti, insospettiti dai rumori, hanno subito chiamato il numero unico di emergenza-112, segnalando che dentro la loro abitazione si era introdotto uno sconosciuto. Il tempestivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri, che era impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha consentito di rintracciare il 65enne che si stava allontanando per le campagne con la refurtiva.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese; il maltolto è stato restituito al proprietario.