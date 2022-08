CastelNostro – Visita gratuita per bambini a cura dell’Associazione 3EMME e del Dipartimento Educazione Museo Civico Castelbuono 

Ascolta l'articolo

Il Museo Civico di Castelbuono è lieto di accogliere l’iniziativa “CastelNostro” promossa dall’Associazione 3EMME, un appuntamento estivo che darà l’opportunità ai bambini e alle bambine di ripercorrere o scoprire per la prima volta i tesori custoditi all’interno delle Sale del Castello dei Ventimiglia, l’incredibile patrimonio di Castelbuono, in modo dinamico e divertente attraverso un approccio ludico.



Con la preziosa collaborazione dell’Associazione 3EMME, che lavora costantemente con i più piccoli, si potrà incentivare un atteggiamento di familiarizzazione con gli spazi museali e con la proposta artistica del Museo imparando come muoversi all’interno delle sale, rispettare la cultura e le opere esposte, vivendo appieno l’esperienza artistica senza sentirsi limitati.



La collaborazione con le associazioni locali vuole sviluppare la promozione la sinergia e lo scambio osmotico tra l’Istituzione Museo Civico e i cittadini e le cittadine di Castelbuono.

L’attività è il linea con la mission del Museo Civico di Castelbuono, che promuove la didattica museale con numerosi appuntamenti organizzati dai Dipartimenti Educazione e Progetti Partecipativi coordinati rispettivamente da Stefania Cordone e Maria Rosa Sossai, attraverso laboratori creativi e educativi, attività ludiche che possono avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte in modo interattivo e consapevole.



INFORMAZIONI

L’evento è a partecipazione gratuita per bambini/e da 3 anni in su, con prenotazione obbligatoria al numero 3392812499 oppure direttamente dalla pagina Facebook: 3 EMME indicando il nome e l’età del bambino/a che vuole partecipare alla visita guidata.

Durata attività: 90 minuti.

L’Associazione 3EMME di Castelbuono è costituita da Marianna, Manuela e Marienza e promuove il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura culturale, ludica, sportiva e ricreativa. Tutte le attività vertono all’ incremento dell’impegno, interesse e curiosità verso il sociale. Di particolare importanza è infatti cercare di creare dei momenti importanti che rimangono impressi per tutta la vita nella mente dei piccoli.