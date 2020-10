C’è il terzo positivo a Collesano

Con una nota FB il sindaco di Collesano Giovanni Battista Meli ha comunicato alla cittadinanza che un terzo cittadino risulta contagiato dal Coronavirus. Inoltre il primo cittadino, allo scopo di velocizzare la ricerca dei possibili contatti, ha pubblicato come nella precedente comunicazione anche il nominativo.

Di seguito il messaggio:

In qualità di responsabile della salute pubblica, informo i cittadini che è stato riscontrato il terzo caso di positività al Covid-19 a Collesano. Il nostro concittadino, ha immediatamente avvisato il Sindaco appena riscontrati i primi sintomi, ma si era responsabilmente già posto in isolamento volontario per precauzione.

Contattato il nostro cittadino risultato positivo, mi ha telefonicamente autorizzato a comunicare il suo nome alla Comunità.

A questo link il messaggio completo