Cefalù. 8 marzo in Cattedrale in una prospettiva nuova, tutta al femminile

Biglietto ridotto per tutte le donne e due momenti gratuiti di approfondimento dedicati alla presenza femminile nel Duomo normanno

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Cooperativa Sociale Il Segno propone un’esperienza culturale dedicata alla scoperta e valorizzazione della presenza femminile nella storia e nell’arte della Cattedrale di Cefalù.

Per l’intera giornata dell’8 marzo, le donne potranno accedere agli itinerari di visita con ticket ridotto al costo di 8 euro, scegliendo liberamente il percorso desiderato, e inoltre nel pomeriggio alle ore 15.30 e alle 16.30, su prenotazione e acquistando il ticket di uno dei percorsi, sono previsti due momenti gratuiti di approfondimento dedicati alla “scoperta” della presenza femminile lungo gli itinerari di visita rosso e verde.

L’iniziativa speciale intende offrire una prospettiva nuova per la visita del sito patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, mettendo in luce figure, simboli e testimonianze legate al ruolo della donna nel contesto culturale e artistico della Cattedrale.

Per partecipare ai momenti di approfondimento pomeridiani è necessaria la prenotazione: minimo 2, massimo 20 partecipanti per turno.

Un modo diverso per celebrare l’8 marzo attraverso la cultura, la conoscenza e la valorizzazione di una prospettiva femminile all’interno di uno dei monumenti simbolo della città di Cefalù.

Si ricorda infine che l’8 marzo sarà anche il giorno dedicato all’ingresso gratuito a tutti i residenti nella cittadina normanna.

Per info e prenotazioni chiamare i numeri 0921 926366 o 350 0081587.