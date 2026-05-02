Cefalù, bambino di 5 anni investito sul lungomare: ricoverato a Palermo in gravi condizioni

Grave incidente nella giornata del 1° maggio sul lungomare di Cefalù, dove un bambino di cinque anni è stato investito da un furgone. L’impatto ha provocato un serio trauma cranico e diverse lesioni in varie parti del corpo. I soccorsi sono intervenuti rapidamente: il personale del 118 ha stabilizzato il piccolo direttamente sul posto, procedendo anche all’intubazione prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale Ospedale Villa Sofia.

Nella struttura sanitaria palermitana il bambino è stato sottoposto a controlli approfonditi, in particolare nel reparto di Neurochirurgia. Gli esami effettuati, secondo quanto riferito dai medici, avrebbero escluso la presenza di lesioni interne tali da rendere necessario un intervento chirurgico immediato. Il piccolo resta ricoverato in Neurorianimazione sotto costante osservazione. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.